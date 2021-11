Marolda: "Nel Napoli tanti sulle gambe, guai ad affrontare l'Inter come le ultime gare!"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport: "Italia sprecona, potevamo goderci la partita con un animo diverso stasera. Calendario del Napoli? Ci sono 9 partite nel giro di un mese Mi sembra un calendario complicato ma prima o poi doveva arrivare, fino a ora aveva incrociato meno le dirette antagoniste.

Inter-Napoli? Nerazzurri temibili, come complesso, uomini e potenza di calcio sono anche più forti del Milan per me. Vero anche che il Napoli stavolta dovrà trovare una strategia di gara abbastanza importante, migliorando la condizione atletica e di testa rispetto alle ultime partite. Alcuni uomini erano un po' sulle gambe e le gare con la Nazionale non aiutano molto ma con l'Inter non si può giocare come nelle ultime gare"