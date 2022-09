Marolda: "Non concordo con Spalletti quando sottolinea chi è partito e non chi è arrivato"

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ciccio Marolda, giornalista

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ciccio Marolda, giornalista: "Kim e Kvaratskhelia già all'altezza di Koulibaly e Insigne? Koulibaly aveva più mestiere nel gestire la squadra, mentre tra Insigne e Kvara c'è diversità di caratteristiche. Di certo il georgiano è un talento. Non sono d'accordo con Spalletti quando sottolinea chi è partito e non chi è arrivato: il Napoli equivale a quello dello scorso anno, purtroppo anche negli errori storici contro le piccole. E la gara con lo Spezia sarà un test importante. Osimhen in dubbio col Liverpool? Non mi risultano problemi. Il suo modo di giocare può esaltare ulteriormente il talento di Kvaratskhelia".