Marolda: "Non mi fido della Juve, ma Lozano sulla fascia può far male a Danilo"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Francesco Marolda, giornalista: "Gli errori di Maksimovic e Manolas contro il Crotone? C’è disabitudine a giocare insieme e quindi insicurezza. Poi si è chiesto a questi giocatori di fare le uscite dal basso che non sono proprio il loro forte. Inoltre se hai poca copertura dai centrocampisti l’uscita dal basso diventa ancora più difficile.

Juve-Napoli? Stiamo parlando della partita più lunga del mondo. E’ una Juve in difficoltà ma io non mi fido. In casa bianconera ci sono anche problemi d’ambiente, ma mi è piaciuta molto la risposta di Pirlo sull’incontro Agnelli-Allegri. Nel Napoli forse l’unico errore di De Laurentiis è stato non avvertire Gattuso di aver incontrato qualche altro allenatore, anche se poi non so cosa sarebbe potuto accadere.

Lozano? Il recupero del messicano è una buona notizia. Su quella fascia potrebbe far male a Danilo che soffre questo tipo di giocatori e potrebbe prendere qualche cartellino.

Gara non decisiva? Si perché ci saranno ancora scontri diretti, ma sicuramente inciderà molto sull’autostima. Tra il vincere a Torino e il prendere c’è una grande differenza per il Napoli”.