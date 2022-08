Marolda: "Oggi il Napoli doveva essere più completo. Spalletti? Non mi sta bene una cosa"

Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli

Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Bisogna essere coscienti del fatto che il mercato non è finito ancora e il Napoli può ancora migliorare. Ma mi aspettavo dal club, visto il campionato atipico, che arrivasse un po' più completo alla prima giornata. Spalletti divide con la società il buono e il cattivo, non mi sta bene che poi critichi il club o non condividi le stesse idee. Se non ti sta bene, prendi e te ne vai".