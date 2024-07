Marolda: “Osimhen mi sta sullo stomaco, spero vada via il prima possibile”

Francesco Marolda, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli:

“Con Neres e Rabiot il Napoli sarebbe competitivo per lo scudetto, ma per essere proprio completo ci vorrebbe un altro difensore centrale di spessore. Rrahmani sarà il regista difensivo e al suo posto ne prenderei un altro. Raspadori? Conte lo stimerà pure, ma non c’è spazio per lui. E’ bravo, ha fatto il suo dovere quando è mancato Osimhen in passato, ma ha sempre avuto poco spazio. Dovrebbe fare la seconda punta alle spalle del centravanti. Lindstrom? E’ stato un peccato, credo che non sia la mezza schiappa che abbiamo visto a Napoli. E’ un buon giocatore che non ha avuto la possibilità di mettersi in mostra. Buongiorno? E’ un marcatore vero, ma non è uno che sa uscire palla al piede. Natan? Non me l’aspetto come titolare, ma mi affido a Conte che magari avrà visto qualcosa di buono in questo calciatore. Sarebbe un miracolo però recuperare Natan ad alti livelli. Vicenda Osimhen? Il Napoli non prenderà i soldi che sperava di prendere e si rammaricherà del fatto di non averlo ceduto un anno fa. Stravedevo per Osimhen, ma ora mi sta sullo stomaco e spero se ne vada il prima possibile. Dal punto di vista comportamentale non ha fatto bene allo spogliatoio dell’anno scorso”.