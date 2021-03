Marolda: "Problema non è Insigne, ma che due calciatori in scadenza facciano certe cose..."

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Francesco Marolda. "Lo sfogo di Insigne è politicamente scorretto, ma credo che i suoi sentimenti di quel momento siano quelli di tutti i tifosi e la sua espressione è l'espressione di tutti i sentimenti dei tifosi. Non ce l'ho assolutamente con lui. Quanto detto da lui dopo la partita non è il discorso principale. Nel Napoli ci sono tante cose che non vanno bene. Ad esempio due calciatori in scadenza come Maksimovic e Hysaj, che vanno in campo e fanno quello che fanno, due domande ce le fanno fare".