Marolda punge Conte: "Soffre a fare i cambi, ma ce li ha! Ma qual è il suo gioco?"

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto a 'Giochiamo D'Anticipo' su Televomero parlando della corsa Scudetto e della partita che il Napoli disputerà lunedì sera contro l'Empoli: "Kvara? Arrabbiarsi con il giocatore per aver chiesto la cessione significherebbe riconoscere al calcio e ai calciatori moderni un'etica che ormai non c'è più. Al posto del georgiano, chi avrebbe detto no al PSG per restare a Napoli? Nessuno! Ieri gli ho visto fare cose che non faceva nemmeno nel primo anno in azzurro.

Pochi cambi da parte di Conte a gara in corso? Osservando la situazione dall'esterno, sembra evidente che non c'è fiducia in certi calciatori. Detto questo, per l'allenatore azzurro il cambio è una sofferenza, ma ci sono dei momenti in cui alcuni giocatori sono in difficoltà. Per esempio Di Lorenzo su Ndoye ha avuto problemi: è stato ammonito ed è risultato anche molto falloso, cosa che solitamente non è. In panchina non ci sono dei fenomeni, ma Gilmour ad esempio può tranquillamente giocare e lo stesso Simeone può subentrare al posto di qualcuno. Non è detto che tutte le scelte di Conte siano per forza giuste.

Corsa Scudetto? Il problema non è l'Inter, ma il Napoli: riusciranno gli azzurri ad approfittare di un regalo da parte della squadra di Inzaghi? Fino a questo momento non l'hanno fatto e a Bologna erano anche in vantaggio. Inizio a dubitare delle possibilità del Napoli, a questo punto. Inter e Napoli hanno giocato entrambe a perdere, l'Atalanta ancora di più e infatti è fuori dai giochi.

Futuro Conte? Mi auguro resti e che nel secondo anno sia meno ingessato, sia nel gioco che nelle scelte. Dal punto di vista tecnico vorrei capire qual è il gioco del Napoli, visto che solo in poche partite in sprazzi di gare sono rimasto convinto, ma credo che per ogni squadra sia importante la continuità tecnica".