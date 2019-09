Marolda punzecchia Ancelotti sul turnover: "Nessuno in Serie A ha due formazioni che si equivalgono"

Il giornalista Cicco Marolda ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare la sconfitta patita contro il Cagliari: "Ieri c'è una concomitanza di errori, ed anche una grande componente se non di sfortuna ma di non-fortuna, se fosse finita 3-0 per il Napoli nessuno avrebbe detto nulla. Il Napoli ha portato in campo alcune manchevolezze. Questi turnover eccessivi non piacciono per principio, nessuna squadra in Serie A ha due formazioni che si equivalgono".