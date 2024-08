Marolda: “Qualche giocata interessante col Bologna, ma la mano di Conte ancora non si vede”

Francesco Marolda, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli

Francesco Marolda, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Il Napoli definitivo di Antonio Conte lo vedremo dalla gara con la Juventus in poi. Questo Napoli non ha quei tre o quattro giocatori che saranno titolari. Col Bologna ci sono state diverse differenze rispetto alla prima che non era la prima, ma sembrava l’ultima della scorsa stagione. In qualche giocata si inizia a vedere qualcosa d’interessante, ma non c’è ancora la mano di Conte, per quella dovremo aspettare ancora un po’ di tempo. La follia è far cominciare i campionati col mercato ancora in corso”.