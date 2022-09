Marolda: "Raspadori peggiore in campo fino al gol, ma alla fine ha avuto ragione Spalletti”

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ciccio Marolda, giornalista

A Radio Punto Nuovo, nel corso di Punto Nuovo Sport Show, è intervenuto Ciccio Marolda, giornalista: "Glasgow e Milano sono due tappe fondamentali per la crescita del Napoli. Fare risultato in Scozia sarebbe un risultato importantissimo dopo aver messo sotto il Liverpool. E la vincente di Milan-Napoli dirà a tutte le altre big del campionato che fanno sul serio. Lo Spezia? Dopo aver letto la formazione me l'aspettavo qualche difficoltà. E' rischioso, soffri se ti metti a giocare a rivoluzionare l'assetto felice trovato in questo avvio di stagione.

Raspadori? Abbiamo diverse letture di questa partita. Quando vinci hai sempre ragione, anche se tieni in campo fino alla fine un calciatore come Raspadori che fino al gol era stato tra i peggiori in campo. Allora bisogna essere onesti, seppur sereni: caro Napoli, contro lo Spezia ti è andato bene.

Ndombele? E' un gran bel giocatore, ma senza condizione atletica non può dimostrarlo. Nel primo tempo ha toccato 24 palloni, senza mai incidere su una singola giocata. Lobotka nel secondo tempo è stato determinante: ha dato più ritmo, ha aperto per Lozano sul gol. Napoli Lobotka-dipendente? Il Napoli è dipendente dal proprio gioco e dagli elementi che lo rendono possibile. Mi rendo conto che Lobotka non possa giocarle tutte, ma almeno venga sostituito da chi è in grado di farlo al 100%".