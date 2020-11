Marolda replica a Gattuso: "Deve essere più sereno, il 4-3-3 utile contro le squadre chiuse..."

Ciccio Marolda, ospite de Il Bello del Calcio in onda su Canale 21, si è soffermato sulle dichiarazioni rilasciate da Gattuso nel post-partita di Bologna-Napoli: “L’allenatore deve essere più sereno nelle dichiarazioni, più volte si è espresso semplicemente il concetto che il 4-3-3 è una soluzione adottabile in partite contro squadre chiuse e che con l’attuale schieramento non riesce a sbloccare. Tutto qui.”