Marolda: "Rimaniamo prudenti, un vero bilancio sarà possibile solo a fine marzo"

Nel corso di ‘Radio Goal’, in onda su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto il giornalista Francesco Marolda. “Passi avanti ce ne sono stati e questo è indubbio. Ci sono stati anche dei miglioramenti in certe prestazioni individuali, penso a Fabian Ruiz, penso a Bakayoko, hanno funzionato i due esterni d’attacco Politano e Insigne. Mertens è tornato e anche senza aver fatto chissà che cosa comunque alla prima occasione ha messo il pallone in porta, quindi ci sono stati dei passi avanti assolutamente. Bisogna restare coi piedi a terra, il Napoli ha battuto il Benevento e il Benevento l'ho visto sottotono rispetto a quelli che sono i suoi soliti standard. Per il Napoli potremmo fare un bilancio definitivo, tirare un bilancio definitivo soltanto a fine marzo una volta terminato il ciclo terribile che mi auguro possa essere rivisto però perché mettere in fila tre trasferte per il Napoli con Milan, Juve Roma è veramente difficile. Ghoulam l’ho visto bene, peccato non averlo avuto prima”.