Marolda: "Rinnovo Kvara l'unica nuvola nera. Non minaccia il sereno, ma pioggia"

A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio - 3° Tempo è intervenuto Ciccio Marolda, giornalista: "Delinquenza nei confronti di Neres, Juan Jesus e Politano? Devo credere a ciò che mi dicono le fonti ufficiali, può sembrare strano, ma i casi non sono collegati, in questa città i furti di auto accadono. A me hanno rubato 3 auto e non ho mai fatto dietrologia. Se ci sarà qualcosa, comunque, le indagini ce lo diranno.

Sfogo di Juan Jesus? Capisco la sua amarezza, ma non condivido il suo commento. Avrebbe potuto fare a meno di utilizzare certe espressioni. Capisco anche la preoccupazione di De Iesu che non è solo l’assessore alla legalità, ma è stato anche Questore e Vice Capo della Polizia in Italia, non un personaggio qualunque. Capisco anche la sua amarezza quando sente la città aggredita in quel modo.

A che percentuale di condizione è Lukaku? Non è al meglio della condizione atletica, ha una struttura importante, ha cominciato dopo gli allenamenti con tutto il gruppo. È encomiabile che, capendo tutto questo da solo, evita di andare in Nazionale per allenarsi bene. Quando sarà nella migliore condizione, sarà ancora più utile di oggi. Rinnovo di Kvara unica ombra? Sì, l’unica nuvola nera. Non minaccia il sereno, ma pioggia. Dipenderà soltanto dal club, da quello che si vuole fare di Kvara nelle prossime stagioni. Che Napoli ci vorrà ad Empoli? Penso debba essere l’Empoli a preoccuparsi. Nonostante le difficoltà che l’Empoli potrà mettere in campo – così come Monza e Como – credo che il Napoli abbia fatto un passo avanti e che non subisca soltanto l’Empoli, ma sia capace anche di giocare dall’inizio. Non mi aspetto una partita di sofferenza".