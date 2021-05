Marolda rivela: “Giuntoli non puntava su Osimhen, decisiva la segnalazione di un ex azzurro”

Ciccio Marolda, giornalista, durante la trasmissione Giochiamo d’anticipo in onda su Canale 21, ha parlato di un retroscena di mercato legato a Victor Osimhen. "In estate, Giuntoli non puntava a Osimhen ma ad un altro attaccante. Poi, su segnalazione dell’ex azzurro Salvatore Bagni è arrivato sulla sua scrivania il nome del nigeriano. Alla fine, Giuntoli ha optato per Osimhen e ha poi completato l’operazione, portando il ragazzo alla corte di Gattuso".