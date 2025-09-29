Marolda s’infuria: “De Bruyne? La colpa è di Conte! Non è un suo giocatore…”

Il giornalista Ciccio Marolda, intervenuto su Televomero nel corso de Il Bello del Calcio, si è espresso sulle dichiarazioni di Antonio Conte in merito alla reazione stizzita di Kevin De Bruyne dopo la sostituzione. Di seguito le sue dichiarazioni: "La colpa non è di De Bruyne, ma è di Conte. Non è un suo giocatore. Dobbiamo dirlo. De Bruyne arriva a Napoli quando Conte doveva andare via. Poi resta e si è trovato De Bruyne qui e sta provando a farlo giocare in posizione sbagliatissime per me. Perché non cambia?".