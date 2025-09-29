Bacconi sugli infortunati: “Turnover imprescindibile, nessuno può fare 4 gare di fila!”

Adriano Bacconi, ex match analyst della Nazionale italiana, è intervenuto ai microfoni di Tele A nel corso di 'Si Gonfia la Rete', soffermandosi su uno dei temi caldi in casa Napoli: “La problematica del turnover e del minutaggio va affrontata seriamente. Il turnover è imprescindibile, si deve fare turnover anche con McTominay, lo risparmi magari per la guerra in Champions e schieri De Bruyne da mezzala e eviti anche tutti questi spostamenti di posizione. Questo è importante farlo dall’inizio, ma pure Hojlund non può giocare 4 gare di fila.

Già a Manchester doveva giocare Lucca. Poi ci sono gare che richiedono certe caratteristiche ma il minutaggio va misurato col misurino!”.