Marolda: “Se Garcia continua con questa presunzione durerà molto poco a Napoli”

Ciccio Marolda, giornalista, è intervenuto a ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero: “Napoli in questo momento è divisa: una parte dei tifosi vorrebbe subito mandare via Garcia, mentre l’altra vorrebbe aspettarlo.

Io non sono dalla parte di chi dice debba andare via, ma deve pensare a ciò che ha fatto e non ha fatto e trovare dei correttivi. Se continua con questa presunzione, dimostrata fin da quando è arrivata, durerà veramente poco sulla panchina azzurra.

La distruzione? E’ nell’idea di gioco che il Napoli aveva. Per quanto riguarda le responsabilità, vanno divise per tre perché anche il club ne ha. Soprattutto quelle sul mercato sono enormi. Il Napoli, per difendere lo Scudetto, doveva prendere un centrale di difesa forte per compensare la partenza di Kim Min-Jae. Oggi come oggi, in attesa del rendimento dei nuovi in Italia, il Napoli si è indebolito”.