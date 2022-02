Marolda: "Se l'Inter vince al Maradona è scudetto, ma il Napoli è più lucido"

"Spalletti parlerà e valuterà condizioni di Koulibaly e Anguissa. Se daranno garanzie giocheranno, specialmente il senegalese; mentre per il camerunense dipenderà dalle condizioni e dal tipo di partita che il tecnico toscano vorrà impostare". Il giornalista Ciccio Marolda, intervenuto nella puntata odierna di 'Club Napoli All News', si è proiettato sui possibili ritorni in campo nel big match di sabato con l'Inter di due dei giocatori azzurri che hanno disputato la coppa d'Africa. "Al momento,l'equilibrio a centrocampo è garantito da Lobotka con un palleggio fitto e orizzontale, mentre con Anguissa il gioco avrebbe subito una transizione offensiva. Ma è un bene che il tecnico abbia questi dubbi".

Nessuna ripercussione sul prosieguo della stagione, dunque, ma "solo un problema di scelta - ha osservato Marolda - avendo il Napoli conquistato il secondo posto con le cosiddette seconde linee che se la giocano dietro ai titolari. Anguissa giocherebbe con l'Inter magari per avere più centimetri e fisicità a centrocampo. Se vincessero i nerazzurri, varrebbe per il loro scudetto; mentre se vincesse il Napoli si riaprirebbe tutto considerando che, di fronte, ci saranno il miglior attacco e la miglior difesa che giocano il miglior calcio, ma il Napoli - ha concluso il giornalista - in questo momento è più lucido dell'Inter".