Marolda si arrende: “Il Napoli è questo, l’importante è vincere ed essere primi anche soffrendo”

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su TeleVomero

Il giornalista Ciccio Marolda è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su TeleVomero: “Napoli-Roma? Ho spesso insistito sulla qualità del gioco in passato, ma ora non mi aspetto più nulla: il Napoli è questo e sarà questo, l’importante è che nella sofferenza e nell’incertezza del gioco la squadra riesca a portare il risultato a casa ed essere prima in classifica. Fino a quando vincerà, avrà sempre ragione Conte.

Domenica però si è visto qualcosa di nuovo e interessante: Lukaku ha segnato con un cross basso dai lati, non abbiamo assistito alla solita tattica del lancio lungo per lui, Politano non ha fatto il terzino e Kvara il mediano. Si è tentato di fare qualcosa in più e ci si è riusciti, questo può essere un buon viatico per il futuro. Non so se questo atteggiamento sia dovuto all’avversario oppure se lo rivedremo in futuro, ma mi auguro che ci sia una gestione diversa delle partite”.