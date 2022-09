Marolda: “Spalletti ha un problema Raspadori: pagato 35mln e non può stare in panchina”

Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su Tele Vomero

Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso della trasmissione ‘Il Bello del calcio’ in onda su Tele Vomero: “Non si può chiedere di più in questo momento alla squadra azzurra, il Napoli è primo in classifica ed è tra le tre squadre che giocano meglio con Milan e Cremonese. C’è stata qualche critica, dovuta al fatto che c’era incertezza per i tanti addii estivi. L’anno scorso il Napoli nelle prime 10 arrivarono 8 vittorie e due pareggi, ma non vorrei che questo buonismo attuale non ci facesse commentare con lucidità le partite. Spalletti deve fare attenzione a non rovinare il suo lavoro, ma il mio non è un attacco nei suoi confronti.

L’allenatore deve valutare una cosa, ci sono quelli che tendono alla felicità e quelli che tendono alla sofferenza, ora non è il momento della seconda ipotesi. In questo momento il re è De Laurentiis, Spalletti il principino. L’allenatore ha un problema in questo momento ed è Raspadori, l’ex Sassuolo è stato pagato 35 milioni e non può stare in panchina. Deve trovare una soluzione tattica per lui. Lo stesso problema c’è a centrocampo, il più forte in Italia attualmente, quando entra Ndombele. Mi aspetto in campo sempre il Napoli migliore, non mezzo. Per quanto riguarda Kvara, è il migliore nel primo dribbling ma quando non gli riesce si intestardisce”.