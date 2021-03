Marolda su Gattuso: “Ora bisogna elogiarlo, ma l’allenatore si vede nei momenti complicati”

Nel corso de Il bello del calcio, in onda su Canale 21, è intervenuto Francesco Marolda, giornalista. “Con una squadra al completo vengono fuori i meriti di qualsiasi allenatore, non solo di Gattuso. Oggi bisogna elogiarlo per le due importanti vittorie ottenute con Milan e Roma, così come bisognava criticarlo senza preconcetti quando ha fatto scelte sbagliate o la squadra giocava male. La mia visione è che quando ci sono le condizioni migliori si riesce sempre ad ottenere il massimo dai giocatori, ma l’allenatore si vede anche nella gestione delle risorse nei momenti più complicati e difficili”.