Marolda su Kim: “E’ un grosso affare per il Napoli cederlo a quel prezzo”

Francesco Marolda, firma storica del Corriere dello Sport, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: “Kim è sicuramente un ottimo giocatore, ma credo sia un grosso affare per il Napoli cederlo a quel prezzo. In questo calcio non devi mai affezionarti troppo ad un calciatore, soprattutto nel momento in cui non comandi tu il mercato dal punti di vista finanziario. Una volta l’Italia era la nazione che attraeva i migliori calciatori e invece ora siamo diventati periferia”.