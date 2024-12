Marotta: "Duello dialettico con Conte? Cerco sempre di alzare la pressione, ma c'è rispetto"

In una lunga intervista concessa a Sky Sport, il presidente dell'Inter Beppe Marotta ha parlato anche del confronto dialettico col tecnico del Napoli Antonio Conte: "Non è dualismo, io cerco di alzare l'attenzione e magari di alzare la pressione per gli avversari, è anche un gioco comunicativo, ma c'è grande rispetto per le parti. In Italia l'aspetto mediatico è molto sentito e magari da una dichiarazione si fa un titolo che porta ad una reazione. Queste schermaglie dialettiche fanno parte del gioco".