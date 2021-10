Marotta punge la Juve su Haaland: “Non ci fu la forza di prenderlo per 2mln”

L'amministratore delegato dell'Inter, Beppe Marotta, direttamente dal palco del Festival dello Sport di Trento ha svelato un retroscena di mercato: "Quando ero alla Juve, potevo prendere Haaland per circa 2-2,5 milioni di euro. Ma ai tempi non abbiamo avuto la forza di andare in extra-budget. Adesso lui è tra i migliori in Europa".