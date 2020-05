Marotta tuona: "Con questo protocollo l'Inter non inizierà nemmeno il ritiro"

O il protocollo della Federcalcio sulla ripresa degli allenamenti sarà profondamente rivisto, o l’Inter non andrà in ritiro. Ad aprire il fronte, come noto, è Giuseppe Marotta, amministratore delegato nerazzurro, che ha definito “inapplicabili” le previsioni della Federazione per tornare ad allenarsi in gruppo: dall’enorme richiesta di spazi che non combacia con l'effettiva disponibilità di camere della Pinetina, fino all’incertezza su come gestire eventuali positivi al Coronavirus. Per arrivare alle troppe responsabilità che gravano sul medico sociale in caso di contagio. Sulla posizione di Marotta e dell’Inter si stanno schierando altri club di Serie A. "Non vogliamo fare polemica - aggiunge l'ex Juventus come riportato da La Repubblica - ma semplicemente con queste regole non saremmo in grado di andare in ritiro. Per questo chiediamo che siano cambiate, o non avremo alternative".