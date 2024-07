Marrucco: "ADL ha fatto un grandissimo passo indietro, un comportamento lo conferma"

Fulvio Marrucco, operatore di mercato, è intervenuto a Radio Marte

Fulvio Marrucco, operatore di mercato, è intervenuto a Radio Marte: "Non mi aspettavo la tripletta di acquisti – Rafa Marin, Spinazzola e Buongiorno – entro l'11 luglio. Però mi sembra che si stia lavorando nel migliore dei modi avendo preso atto del fallimento della scorsa stagione. Alla guida c'è una persona di assoluta competenza e carisma che sicuramente riuscirà a mettere in ordine certi tasselli che lo scorso anno erano imbarazzanti. Purtroppo non si è mai riusciti ad andare nella direzione giusta; sembrava un'orchestra con dei musicisti che suonavano ognuno per conto proprio. Io credo che De Laurentiis abbia fatto un grandissimo passo indietro e lo stiamo verificando con i suoi silenzi.

Ed ha capito che doveva affidare a persone di calcio la ripartenza del Napoli che ha corso il rischio enorme: che in caso di mancata riorganizzazione poteva rientrare nel novero di quelle squadre che vivacchiano al centro della classifica. Invece sembra che vi sia un segnale fortissimo di ripartenza e potremmo ricevere tutta una serie di benefici, compreso quello di partecipare alle Coppe che inizialmente sembrava una disdetta. Sicuramente occorreranno un paio di centrocampisti":