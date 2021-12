Martino: "2021 rovinato da due partite, ma il Napoli è in linea con gli obiettivi"

Carmine Martino, radiocronista delle gare del Napoli per Radio Kiss Kiss Italia, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal': "Poteva essere un grande 2021 e non lo è stato per due partite che l'hanno caratterizzato, soprattutto Napoli-Verona con Gattuso che avrebbe permesso agli azzurri di terminare il campionato scorso al secondo posto. Se non ci facciamo influenzare troppo da Napoli-Spezia, credo che la squadra sia in linea con i propri obiettivi. E' terzo in classifica, ha superato il girone d'Europa League e penso che per l'organico attuale siamo in linea con politica e strategia societaria".