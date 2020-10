Martino: "A Bakayoko manca l'agonismo del match, ma non mi meraviglierei se fosse subito titolare"

Carmine Martino, radiocronista delle gare del Napoli, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal', in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Se Bakayoko sarà titolare dipenderà dalla sua condizione fisica. Non gioca da un po', gli manca l'agonismo della partita, ma ci sono dei giorni a sua disposizione. Non mi meraviglierei se scendesse in campo dal primo minuto già con l'Atalanta, ma credo che per il momento partirà dalla panchina".