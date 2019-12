Martino a TN: "Ibra? Il Napoli non ci ha mai creduto davvero. Due acquisti per gennaio"

Si avvicina il mercato di gennaio e nel suo editoriale per Tuttonapoli il giornalista Carmine Martino parla così della suggestione Ibra: "Non so quale sarà il suo futuro, so solo che il Napoli ci avrà anche creduto, ma mai fino in fondo. Semplicemente si è informato sul destino di un grande calciatore che è sul mercato. Intanto per gennaio le priorità sono altre, secondo me: un centrocampista che possa alternarsi ad Allan e magari un terzino sinistro".