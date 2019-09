Martino a TN: "Icardi? Forse ADL voleva tenerlo con Milik. Mai capito il suo eventuale acquisto..."

Nel suo consueto editoriale per Tuttonapoli il giornalista Carmine Martino ha commentato le parole di De Laurentiis su Icardi e Milik: "Forse il presidente voleva tenere entrambi e creare un tandem d'attacco incredibile. Personalmente non ho mai capito fino in fondo la corte a Icardi. Continuo a credere che Milik sia l'attaccante giusto per il Napoli e sono felice che anche De Laurentiis si sia espresso pubblicamente. Anche se, magari, il suo può anche essere un discorso interessato...".