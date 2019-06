Martino a TN: "Lukaku al Napoli farebbe sfracelli con 40 gol a stagione! Ma è difficile..."

Pillole di mercato e suggestioni per il futuro con Carmine Martino. Nel suo consueto, il giornalista Mediaset e radiocronista Kiss Kiss commenta tutte le voci che si stanno rincorrendo da giorni. Si parte da una premessa: "Sono convinto che il Napoli farà almeno un grande acquisto. Prenderà un titolare nel reparto offensivo che potrà essere un trequartista, come James Rodriguez, oppure un attaccante, come Rodrigo, per risolvere il 'problema del gol' emerso nell'ultimo campionato".

Si parla, oltre a Rodrigo, di Lukaku. "In Italia farebbe sfracelli, segnerebbe almeno 35-40 gol a stagione. Parliamo di uno che fa la differenza in Premier League, figuriamoci in Serie A. Sarebbe davvero un grande acquisto ma non penso sia possibile per tanti motivi e per la folta concorrenza".