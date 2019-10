Martino a TN: "Meret? Se continua così merita di essere in ballottaggio con Donnarumma"

Nel suo editoriale per Tuttonapoli.net il giornalista Carmine Martino ha così parlato di Meret: "Il suo inizio di stagione è di altissimo livello. Come tutti i friulani, anche lui è freddo e glaciale e sa isolarsi. Se dovesse continuare così, Mancini avrà seri "problemi' in chiave convocazioni. Meret non merita solo di partecipare agli Euro 2020 ma di essere anche in ballottaggio per il ruolo da titolare. Ovviamente c'è bisogno di continuità nei prossimi mesi".