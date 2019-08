Martino a TN: "Tra Icardi e Milik ci sono solo 4-5 gol di differenza. L'argentino è più continuo..."

Nel suo editoriale per Tuttonapoli.net il giornalista Carmine Martino ha dichiarato: "Tra Icardi e Milik ci sono 4-5 gol di differenza. Certo l'argentino è più affidabile, ha giocato diversi campionati ad alti livelli mentre Milik, per sua sfortuna, ne ha disputato solo uno, l'ultimo. Ma se il polacco sta bene, la differenza tra i due in termini di gol è minima. Poi subentrano anche le caratteristiche: Icardi è un finalizzatore mentre Milik gioca anche per la squadra favorendo i compagni".