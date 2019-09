Martino: "Assurdo il calo al San Paolo con una squadra così. Prima senza obiettivi si cantava come a Liverpool"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista e telecronista Carmine Martino: "Spero ci possa essere una bella cornice per Sampdoria e Liver pool, Il calcio è anche partecipazione, anche il contorno. Per me è fondamentale avere lo stadio pieno, il rito pre-partita, quell'inno del Liverpool con lo stadio sempre pieno e gent che va solo per cantarla. Una volta il San Paolo ti dava quelle emozioni ed ora è assurda la situazione. Il Napoli per gioco e quasi sfiora qualcosa di importante non può essere considerato al di sotto di quelle squadre per cui si facevano lunghissime file. La squadra si ama al di là del risultato finale. Non andare allo stadio perché non si vince è assurdo, anche perché nella storia si è vinto solo due scudetti. La nuova generazione ha una cultura stadio diversa, si è più esigenti".