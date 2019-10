Martino avverte: "La Spal può mettere in difficoltà chiunque, ne sanno qualcosa Juve e Lazio"

Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss, ha parlato durante la trasmissione Radio Goal, in vista del prossimo match di campionato che vedrà la Spal ospitare il Napoli di Ancelotti: "La Spal può mettere in difficoltà qualsiasi squadra, ne sanno qualcosa la Juventus e la Lazio. In classifica non sta benissimo, di conseguenza la squadra sarà concentratissima. Non sarà facile per il Napoli, queste squadre di media-bassa levatura a volte pensano anche all'incontro successivo, se magari avesse incontrato dopo una squadra più vicina alle sue possibilità poteva pensare di fare risultato contro la squadra successiva, è quello che spesso succede quando incontrano la Juventus".