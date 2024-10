Martino: "Capolavoro di Conte! Ha trasformato alcuni giocatori, Olivera ieri sembrava un altro"

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “Un Aperitivo con Giordano” è intervenuto il radiocronista di Radio CRC Carmine Martino: "Critiche? Si sminuisce sempre il risultato. Antonio Conte ha fatto un capolavoro, ha costruito la squadra con la sua impronta e ha trasformato completamente alcuni giocatori. Guardate la classifica! Nessuno se lo aspettava. Matias Olivera ieri sembrava un altro giocatore, ha fatto un'ottima fase difensiva. Lui così come Meret. Antonio Conte ci ha messo la sua mano e ha lavorato tante volte con i giocatori.

Scudetto? Il Napoli può vincere ma ci sono ancora ampi margini di miglioramento. I giocatori possono dare ancora di più e Conte lo sa. Si deve andare avanti. Come dice Conte: "Dobbiamo rimanere con i piedi per terra!”. L’appetito vien mangiando, se continuiamo così, non ci tireremo indietro.

L’Atalanta può inserirsi nella lotta scudetto. Questa volta sono a buon punto e dobbiamo stare attenti. Vedremo come supererà l’esame della partita allo Stadio Maradona!"