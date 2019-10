Martino: "Ci sono troppi processi al Napoli. Ancelotti deve lavorare sulla testa dei giocatori"

Carmine Martino, commentatore delle partite del Napoli su Kiss Kiss ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a Radio Gol: "Per vedere il Napoli di Liverpool bisogna lavorare sulla testa di tutta la squadra e sulla condizione fisica di alcuni giocatori. Qualche difficoltà può nascere anche dalla mancata serenità di alcuni giocatori azzurri per un mancato rinnovo di contratto.



Ci vuole maggiore equilibrio in città? In questa città dopo il pareggio di Torino si è iniziato il processo al Napoli. A volte sono sconcertato da reazioni che sono fuori ogni logica, parliamo di professionisti di altissimo livello che stanno provando a portare il Napoli a lottare per i vertici del calcio europeo.



Cambio modulo? Non mi sarei mai aspettato un cambio di modulo da parte di Ancelotti, è un segno di apertura mentale notevolissima verso i propri giocatori e verso l'intero ambiente".