Martino: "Con il Salisburgo darei fiducia a Milik. Mi sorprende l'esclusione di Ghoulam"

Carmine Martino, radiocronista delle partite del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "C'è una schiarita sul fronte del rinnovo contrattuale per Milik, quindi gli darei sicuramente fiducia. Non esiterei a schierare in campo il centravanti polacco che contro il Verona ha mostrato tutte le sue abilità balistiche in zona gol.



Terzino destro? Sulla destra non saprei chi schierare, Malcuit in fase difensiva qualche piccolo problema ancora ce l'ha.



Ghoulam? Mi sorprende la scelta di lasciare a casa Ghoulam, l'algerino è un vero toro in allenamento, uno che non si risparmia mai, non ho capito perché non sia stato convocato per il Salisburgo".