Martino: "Curioso capire cosa si farà con i calciatori in scadenza. Sui Playoff..."

Il giornalista Carmine Martino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli in merito alla delicata situazione che sta vivendo lo sport per via dell'emergenza Coronavirus: "Si va per tappe. Quello che accade non va memorizzato. In Spagna le percentuali di contagiati sembra essere superiore a quello dell'Italia. Davanti alla situazione che stiamo vivendo, tutto lo sport va fermato.

Contratti calciatori? Se si sfora oltre il 30 giugno cosa accade con i calciatori in scadenza? Diventa complicato per tutti i club gestire la situazione anche contrattuale. Ci vuole buon senso e disponibilità da parte di tutti. C'è sempre qualcuno che vuole trarre vantaggio da queste situazioni.

Playoff? Si creerebbero vantaggi e svantaggi perchè le regole non sono state scritte prima del campionato. I playoff potrebbero coinvolgere tante squadre evitando di mandare in ferie preventivamente tanti club. Potrebbe essere una formula molto interessante