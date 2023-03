Martino: “De Ketelaere? Bravo Giuntoli a scegliere calciatori pronti e già napoletani”

"Kim? E’ davvero una di quelle sorprese incredibili, ha fatto dei progressi esagerati".

Carmine Martino , radiocronista per Radio Kiss Kiss Napoli , è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal della domenica': " Politano, schierato in Italia-Inghilterra nella ripresa, ha giocato molto meglio rispetto a Berardi. Fa bene Mancini a schierarlo dal primo minuto contro Malta. Le sue giocate possono fare la differenza contro un avversario sulla carta sicuramente più debole. Per quanto riguarda il tridente, buon per Retegui perché avere una spalla come Politano sulla destra può essere un viatico per confermarsi nuovamente in gol.

De Ketelaere? Non so perché ha deluso, visto che seguo il Milan ad una distanza di 800 km. Credo che sicuramente ha deluso, però è un giovane, e non sempre i giovani si inseriscono facilmente in uno nuovo contesto e in un nuovo campionato. Qui dobbiamo mettere ancora più in evidenza la bravura del Napoli e di Giuntoli che, invece, si è andato a scegliere i calciatori che pronti via erano già napoletani da una vita, come Kim e lo stesso Kvara. Credo che il ragazzo belga ha incontrato delle difficoltà ma non si discute. E’ forte ma ha solo 22 anni, probabilmente in virtù di un carattere un po’ particolare ha bisogno ancora ti trovare la serenità. Poi forse il gioco di Pioli non l’ha aiutato, il Milan aveva iniziato bene ma poi si è un po’ persa avendo un cammino altalenante. Forse proprio per questo motivo ne ha pagato le conseguenze questo ragazzo, che ha bisogno di giocare con continuità e senza sentire la pressione addosso. Così come il Maradona, giocare al Meazza non è facile, ha bisogno di tempo per dimostrare tutto il suo valore. Sicuramente dovrà reagire, perché così non va bene.

Kim? E’ davvero una di quelle sorprese incredibili, ha fatto dei progressi esagerati. In pochi mesi si è inserito alla grande, anche nell’interpretazione del ruolo in poco tempo è sembrato un veterano. E’ anche un uomo spogliatoio, si è subito inserito nel gruppo. Mi sembra che anche in città si trovi a suo agio, non credo che le sue parole dal ritiro della Corea siano di circostanza. Come anche per Osimhen, sono giocatori che davvero stanno bene in questa città, dove si è creata una situazione ambientale perfetta. Poi fa bene a dire che in questo momento pensa soltanto a vincere in campionato e alla Champions. A proposito di questo ritengo che il cammino sia lunghissimo e irto di difficoltà e ostacoli, ma parlando con alcuni tifosi inglesi, arrivati per la partita dell’Italia, sono rimasto molto meravigliato dei commenti molto positivi nei confronti del Napoli. Questo ci può perché il Napoli è tra le squadre a giocare meglio, ma addirittura pronosticare loro la squadra di Spalletti come la favorita in Champions mi ha lasciato molto meravigliato”.