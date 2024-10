Martino: "Fui il primo ad andare a prendere Maradona, così divenni suo amico"

Giorgio Martino, giornalista, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Quando Maradona segnò di mano me ne resi conto subito, poi il replay arrivò subito. La sensazione del fallo di mano la ebbi subito, io feci anche un paragone con un fallo di mano di Piola in un’Italia-Inghilterra. Il goal con la mano fu indubbio, ma la partita si sviluppò e Diego fece un secondo goal che fu stupendo e che valse per dieci.

Ebbi la fortuna di essere in attività professionale nell’epoca di Diego, ma avevo un rapporto amicale con Maradona, un qualcosa che oggi sarebbe impensabile avere. Ero stato quello che andò a prenderlo a Barcellona quando venne per la prima volta in Italia. Mi feci trovare in aereo, lui arrivò col suo agente e si trovò in mezzo con un operatore ed un giornalista col microfono in mano. Lì si stabilì subito un bel rapporto tra di noi e lui mi aiutava a fare dei bellissimi servizi. Ogni volta che parlo di Maradona ho un ricordo piacevole dal punto di vista professionale ed umano”.