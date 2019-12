Martino: "Il gioco del Napoli lontano dalle prime della classe, merita la posizione attuale in classifica"

Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, proprio in vista del match di oggi tra Napoli ed Udinese: "In questo momento il Napoli è lontano dalle prime quattro sotto il punto di vista del gioco, escludendo un paio di partite le restanti sono negative, poi se parliamo del Napoli in Champions allora il discorso cambia. In campionato il Napoli merita la posizione che occupa attualmente".

Sulla partita di stasera. "Non si possono fare previsioni, non potrebbero farle nemmeno Ancelotti ed i giocatori. Ho visto bene l'Udinese in Coppa Italia anche se poi il Bologna presentava anche tante seconde linee".