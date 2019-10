Martino: "In alcuni giocatori manca serenità, Milik non avrebbe mai sbagliato i gol di Genk..."

Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della trasmissione Radio Goal: "Manca serenità in alcuni. Milik non avrebbe mai sbagliato quelle due grandi azioni che si sono verificate a Genk, le avrebbe finalizzate senza nessun tipo di problema, quello è un segnale sul fatto che il bomber non è sereno. Discorso che vale anche per Zielinski, ha deluso le aspettative anche per questo motivo. Per vincere partite con squadre come il Torino di Mazzarri, bisogna giocare con 11 giocatori che sono almeno sulla sufficienza, il Napoli l'ha pareggiata meritando più del Torino, e lì 2-3 giocatori non erano in condizione".