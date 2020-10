Martino: "In Spagna punterei dall'inizio su una coppia d'attacco diversa"

Domani sarà di scena la sfida di Europa Leauge tra Napoli e Real Sociedad, il giornalista Carmine Martino ne ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli: “Che Napoli mi aspetto? Qualche cambiamento ci sarà rispetto a Benevento ma non in modo massiccio come ha già spiegato Gattuso la volta scorsa. Credo che ci sarà solo un cambio in difesa, riposerà Di lorenzo e giocherà Hysaj a destra, con Mario Rui confermato a sinistra per sfruttare i suoi cross soprattutto se ci saranno davanti Osimhen e Petagna.

A centrocampo bisogna verificare la condizione di Bakayoko, credo che giocherà ancora Fabian visto anche perché si gioca in Spagna.

In attacco potrebbe rifiatare Lozano e giocare Politano, l’ex Inter è stato uno dei migliori di inizio stagione ed è formidabile con le sue conclusioni di sinistro. Forse anche Mertens potrebbe partire dalla panchina, punterei sulla coppia Osimhen-Petagna".