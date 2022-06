Martino: "Juan Jesus era dato per finito, invece è tra i migliori. Vecino? Piace da tempo"

Carmine Martino, radiocronista delle gare per del Napoli per Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal'

Carmine Martino, radiocronista delle gare per del Napoli per Kiss Kiss Italia e Kiss Kiss Napoli, è intervenuto nel corso di 'Radio Goal': "Juan Jesus era dato per finito, invece Mourinho l'ha rimpianto ed è stato uno dei migliori della stagione passata. Vecino? Non è sul viale del tramonto, a Giuntoli piace tantissimo, l'avrebbe acquistato già ai tempi di Empoli, quando sulla panchina del Napoli c'era Sarri. Io non credo sia diventato un brocco. Non escludo che il Napoli possa prenderlo se dovesse servire un centrocampista con le sue caratteristiche".