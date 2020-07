Martino lancia Elmas: "Con la Roma può partire dall'inizio, Gattuso lo tiene in considerazione"

Carmine Martino, giornalista di Radio Kiss Kiss Napoli, ha parlato nel corso della trasmissione Radio Goal, dando la sua chiave di lettura su Elif Elmas ed il percorso del macedone con la maglia azzurra: "Secondo me potrebbe giocare dal primo minuto (contro la Roma, ndr), Gattuso lo tiene molto in considerazione, lo segue davvero come chi magari crede nelle potenzialità del giovane che deve crescere. In questo senso Gattuso può essere un papà per Elmas, è un ragazzo intelligente ed ha grandi capacità tecniche".