Martino: "Lozano o Rodrigo perfetti per avere un altro attaccante forte da alternare"

Nel corso di Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista e radiocronista, Carmine Martino: "Regalo di compleanno per Ancelotti? In termini calcistici sicuramente un attaccante, io credo Lozano. Però forse anche Rodrigo. Se ricordate a Dimaro, quando si andava a caccia dell'attaccante, già uscì il nome di Rodrigo tra i suoi preferiti quando imperversava ovunque il nome di Cavani. Fu proprio lo scomparso coach Bucci, suo amico, ad alimentare questo nome. Io credo che uno dei due andrebbe benissimo al fianco di Milik, come alternativa a Mertens, un altro attaccante di pari valore".