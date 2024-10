Martino: "Neres è l'arma letale di Conte per spaccare le partite"

vedi letture

Carmine Martino, Radiocronista di Radio CRC, è intervenuto ai microfoni di Radio CRC nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello”: “Neres? Giocatore fantastico. E’ l’arma letale di Conte per spaccare le partite soprattutto in situazioni difficili in cui la squadra soffre. La legge di Conte è quella valida nel calcio in generale. Tutti si devono meritare il posto, nessuno gioca per partito preso!.

Kvaratskhelia? Valore indiscutibile. Ha costruito molte occasioni. Ha commesso solo un errore quando non ha passato la palla a Lukaku quando si trovava al centro dell’area. Metterlo in discussione è eccessivo. Oriali? Ha sorriso e ha anche protestato. Non pensavo potesse essere così incisivo e presente a bordocampo. L’aria di Napoli gli ha fatto bene, pian piano lo stiamo scoprendo. Gli ultimi allenatori che abbiamo avuto ci hanno abituato ad un gioco più vicino a quello di Fabregas, ma anche il gioco di Conte è funzionale.

Molto dipende anche dagli avversari. Dopo il gol di McTominay i giocatori azzurri, forse, non hanno messo la grinta e l’agonismo necessario per tenere sotto controllo il Como e la squadra di Fabregas ne ha approfittato. A me piace il calcio champagne, ad essere onesto. Il fatto che si cambi strategia e il Napoli sia più camaleontico, però, è importante e, per di più, è anche un vantaggio. Gol preferito di questa stagione? Il gol del vantaggio contro il Parma di Anguissa. Quella è stata una partita rocambolesca, tanto che un pareggio sarebbe stato accolto tranquillamente. Quel cross dalla destra per la testa di Anguissa ha segnato la svolta del match”.