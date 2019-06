Martino: "Offerta del Psg potrebbe cambiare il futuro di Insigne"

Carmine Martino è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli per commentare le voci di mercato in casa Napoli: “I nomi che si fanno sono di calciatori che sarebbero tutti titolari, questo dimostra la volontà di aumentare la competitività. Il Napoli sta acquistando calciatori che nel nostro campionato possono fare la differenza, mi sembrano scelte studiare e concordate dalla società con Carlo Ancelotti. Non so se verrà sacrificato qualcuno nel reparto offensivo, potrebbe accadere considerate le voci insistenti sugli acquisti di James e Lozano. Penso ad Insigne, se il Psg dovesse cedere Neymar magari potrebbe pensare di sostituirlo con Insigne”.