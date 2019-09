Martino ottimista: "Campionato equilibrato, Juve e Inter non possono vincerle tutte"

Carmine Martino, radiocronista Kiss Kiss, ha così parlato a Radio Goal: "La sconfitta è stata incredibile, il Napoli meritava di vincerla anche se non è stata una prestazione convincente, merito anche del Cagliari che ha disputato una gara di grande sacrificio. Il calcio non è una scienza esatta, avevamo lodato la squadra pensando avesse trovato la continuità di risultati, ma non bisogna stare sulle montagne russe, ci possono essere giornate storte. Il campionato resta equilibrato, vediamo che succederà, non credo che Inter e Juve possano andare avanti a suon di vittorie".